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Строительство временных гидросооружений вместо Каховской ГЭС можно будет начать в конце сентября - гендиректор "Укргидроэнерго"

Строительство временных гидросооружений вместо Каховской ГЭС можно будет начать в конце сентября - гендиректор "Укргидроэнерго"

Киев • УНН

 • 684023 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Проект временных гидросооружений, чтобы перекрыть срабатывание Каховского водохранилища, уже разработан. Он предусматривает строительство плотины, моста и осушительной системы. Строительство уже можно начать в конце сентября, но все зависит от скорости деоккупации Херсонщины. Об этом сообщил во время телемарафона генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает УНН.

На вопрос есть ли уже полное понимание того, что сохранилось от плотины Каховской ГЭС и как продвигается план восстановления, Игорь Сирота ответил так:

Цитата

“Конечно, мы видим все со спутниковых снимков и военные нам показывают некоторые видеоматериалы, которые они снимают. Мы увидели, что станция не подлежит восстановлению. Там нужно делать демонтаж и строить новую станцию. Но хуже всего для нас, это то, что мы потеряли 35-40% пресной воды. То есть у нас было до подрыва 18,6 млн кубокилометров воды, а осталось в русле реки 3-3,5 млн кубокилометров”.

Он также сообщил, что после подрыва Каховской ГЭС правительство Украины поручило разработать проект временных гидросооружений для перекрытия сработки водохранилища. Проект предусматривает строительство плотины, моста и осушительной системы. На это все дано 2 года.

“Проект на сегодняшний день временных гидросооружений разработан, сейчас дорабатывается сметная документация. Она будет готова в течение 10 дней и мы будем проводить процедуру по определению подрядчика, который будет делать восстановление временного гидросооружения, как только произойдет деоккупация. Определены материалы, определены места откуда можно все это брать, определены металлоконструкции, поэтому подготовка практически завершена. Мы будем определяться с подрядной организацией и будем ожидать деоккупации. Хотелось бы до паводка, до февраля сделать хотя бы часть мероприятий, чтобы можно было остановить срабатывание Каховского водохранилища. В конце сентября уже можно будет приступать к строительству временных сооружений”, – отметил Сирота.

Тем не менее, дата начала работ все равно зависит от скорости деоккупации Херсонщины.

Напомним

Ранее сообщалось, что на юге Украины после подрыва дамбы может усилиться опустынивание. Это будет иметь влияние на глобальную продовольственную систему.

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