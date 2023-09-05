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Обміління Каховського водосховища: є загроза опустелювання півдня України

Обміління Каховського водосховища: є загроза опустелювання півдня України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. На півдні України після підриву дамби може посилитись опустелювання. Це матиме вплив на глобальну продовольчу систему, повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар, передає УНН з посиланням на Military Media Center.

Деталі

Осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі ГЕС може посилити тенденції аридизації (опустелювання) півдня України, що матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

За словами Дудара, водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% - Дніпропетровської областей.

Попри те, що показники середнього рівня річних опадів на Херсонщині перевищують показники властиві пустелям тієї ж Іспанії (400 мм проти 200 мм), відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня.

«У зв’язку з антропогенним характером екосистеми Херсонської області та з відсутністю ведення сільського господарства [осушення водосховища] це впливатиме негативно», - зазначив Дудар.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, наразі йдуть експертні дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища в тому обсягу в якому він раніше був.

Водночас для розв'язання проблем з водопостачанням чотирьох областей України та Криму, а також повернення маневрових потужностей для регулювання пікових навантажень, в тому числі сонячних і вітрових електростанцій у Херсонській та Миколаївській областях Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом розробляють проєкт тимчасових водопідпірних споруд (перемичок) Каховського водосховища у верхньому і нижньому бʼєфах.

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