Після побудови водопідпірних споруд рівень Каховського водосховища сягне 12,7 м
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Укргідропроект розробляє проект зведення водопідпірних перемичок, які б відгородили зруйновану греблю. Завдяки цьому прогнозований рівень Каховського водосховища складатиме 12,7 метрів, пише УНН з посиланням на Укргідроенерго.
Деталі
Зазначається, що наразі середній рівень нижнього водосховища, що примикає до греблі Дніпровської ГЕС, становить 12,96 м БС. За інформацією Укргідромедцентру в створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 9 см. І станом на 8:00 22 червня становить - 0,45 м БС.
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"Продовжується робота над проєктом зведення тимчасових водопідпірних споруд (перемичок) Каховського водосховища після деокупації. Фахівці Укргідропроекту зазначають, що за рахунок будівництва водопідпірних перемичок висотою 16-17 метрів, які відгородять зруйновані вибухами водозливну греблю, будівлю ГЕС та ґрунтову греблю, вдасться забезпечити рівень Каховського водосховища з проміжною позначкою 12,7 метрів", - йдеться в повідомленні компанії.
Доповнення
Укргідроенерго та Уряд України підписали меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку. Банк надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища заплановано розробити дорожню карту реконструкції ГЕС.
Нова Каховська ГЕС будуватиметься з урахуванням можливих військових загроз, щоб витримувати потужні удари, а її потужність збільшиться в 1,5 раза. Будування водопідпірних перемичок може зайняти близько 1,5 року.
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