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Нова Каховська ГЕС буде в півтора рази потужнішою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Нова Каховська ГЕС будуватиметься з урахуванням можливих військових загроз, щоб витримувати потужні удари, а її потужність збільшиться в 1,5 раза. Першочерговим кроком стане будування водопідпірних перемичок, це може зайняти близько 1,5 року, повідомили в Укргідроенерго, передає УНН.

Нова Каховська ГЕС буде в півтора рази потужнішою

Деталі

За словами доктора технічних наук, фахівеця в галузі гідротехнічного і гідроенергетичного будівництва Юрія Ландау, економіки та українців вкрай важливо відновити роботу водозаборів. Тому за рахунок будівництва водопідпірних перемичок висотою 16-17 метрів, які відгородять зруйновані вибухами водозливну греблю, будівлю ГЕС та ґрунтову греблю, Укргідроенерго зможе забезпечити рівень Каховського водосховища з проміжною позначкою 12,7 метрів. За часом будівництво таких перемичок може зайняти біля 1,5 року.

Наступні етапи – це будівництво за перемичками зруйнованої греблі, нової будівлі ГЕС, потужність якої збільшиться в 1,5 раза та зруйнованої ґрунтової греблі між будівлею ГЕС та шлюзом. При цьому рівень водосховища виведеться на проєктний рівень 16 метрів.

Укргідроенерго разом із фахівцями Укргідропроекту мають спільне бачення щодо будівництва Каховської ГЕС, з врахуванням можливих військових загроз. Певні частини об’єкта будуватимуться настільки масивними, щоб вони витримали потужні удари. Деякі об’єкти розташують під землею.

Після деокупації буде вирішуватись питання, чи повністю демонтувати, чи щось залишилось неушкодженим. Скоріш за все, потрібно буде багато чого будувати по-новому.

Доповнення

За словами гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, для побудови водопідпірних перемичок на водоймі, щоб зупинити витік води з Каховського водосховища, розробляється детальний проєкт по необхідних матеріалах та механізмах. Сама ж гребля, внаслідок підриву зсередини ГЕС, зміщена зі своєї осі.

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