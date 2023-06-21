Новая Каховская ГЭС будет в полтора раза мощней

Детали

По словам доктора технических наук, специалиста в области гидротехнического и гидроэнергетического строительства Юрия Ландау, для экономики и украинцев крайне важно восстановить работу водозаборов. Поэтому за счет строительства водоподпорных перемычек высотой 16-17 метров, которые оградят разрушенные взрывами водосливную плотину, здание ГЭС и грунтовую плотину, Укргидроэнерго сможет обеспечить уровень Каховского водохранилища с промежуточной отметкой 12,7 метров. По времени строительство таких перемычек может занять около 1,5 года.

Следующие этапы – это строительство за перемычками разрушенной плотины, нового здания ГЭС, мощность которой увеличится в 1,5 раза и разрушенной грунтовой плотины между зданием ГЭС и шлюзом. При этом уровень водохранилища выведется на проектный уровень 16 метров.

Укргидроэнерго вместе со специалистами Укргидропроекта имеют общее видение по строительству Каховской ГЭС, с учетом возможных военных угроз. Определенные части объекта будут строиться настолько массивными, чтобы они выдержали мощные удары. Некоторые объекты расположат под землей.

После деоккупации будет решаться вопрос, полностью демонтировать или что-то осталось неповрежденным. Скорее всего, нужно будет многое строить по-новому.

Дополнение

По словам гендиректора Укргидроэнерго Игоря Сироты, для построения водоподпорных перемычек на водоеме, чтобы остановить утечку воды из Каховского водохранилища, разрабатывается детальный проект по необходимым материалам и механизмам. Сама же плотина, вследствие подрыва изнутри ГЭС, смещена со своей оси.

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