Після підриву Каховська ГЕС зміщена зі своєї осі, її демонтують - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Внаслідок підриву греблі зсередини ГЕС зміщена зі своєї осі, її доведеться демонтувати, але в першу чергу буде побудована перемичка на водоймі, щоб зупинити витік води. Про це повідомив генеральний директор державної компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає УНН.
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«Каховська ГЕС вже відновленню не підлягає. Це очевидно, тому що станція підірвана з середини, з нижніх відміток, з патерни. Підірваний весь машинний зал та всі агрегати. ГЕС зміщена зі своєї осі, тому нам потрібно буде з часом її демонтувати», - зазначив Сирота.
Деталі
Також він наголосив, що відразу після деокупації, в першу чергу буде побудовано перемичку на верхній водоймі, тобто від правого берега до цієї греблі.
«Ми приблизно прораховуємо обсяги робіт, також розробляється детальний проєкт по необхідних матеріалах та механізмах, щоб також зрозуміти, скільки це буде потребувати часу. Ми вже бачимо, що потрібно буде близько трьох місяців, щоб побудувати перемичку і зупинити витік води, спрацьовування Каховського водосховища», - пояснив гендиректор Укргідроенерго.
Щодо ситуації з водою в Криму Ігор Сирота зауважив, що вода вже точно не надходитиме до Кримського каналу.
Відмітки рівня води у Каховському водосховищі не відповідають необхідним показникам постачання води для Кримського каналу.
Доповнення
За повідомленнями Укргідроенерго, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
З Каховського водосховища після підриву дамби ГЕС втрачено понад третину накопиченої під час водопілля води. Витекло 62%. Орієнтовна сума збитків довкіллю вже становить понад 55 млрд гривень.
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