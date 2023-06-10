З Каховського водосховища втрачено понад третину накопиченої води - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. З Каховського водосховища після підриву дамби ГЕС втрачено понад третину накопиченої під час водопілля води, повідомляє Укргідроенерго, пише УНН.
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"Втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю. Станом на 6:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,55 м. Що майже на 1,2 м нижче за попередню добу", - повідомляє компанія.
Деталі
Як вказано, гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. "ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків", - зазначили у компанії.
"Після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний більш складний етап, а саме – усунення наслідків катастрофи. Для цього у великій кількості необхідні насоси для відкачування води. Нині Укргідроенерго на зв'язку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких насосів. А також допомоги з паливом", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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