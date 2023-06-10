Из Каховского водохранилища потеряно более трети накопленной воды - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более трети накопленной во время половодья воды, сообщает Укргидроэнерго, пишет УНН.
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"Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на 6:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 м. Что почти на 1,2 м ниже предыдущих суток", - сообщает компания.
Детали
Как указано, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. "ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков", - отметили в компании.
"После достижения критического уровня воды и эвакуации населения, ожидается следующий более сложный этап, а именно – устранение последствий катастрофы. Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды. Сейчас Укргидроэнерго на связи с Херсонской ОВА относительно приобретения именно таких насосов. А также помощи с топливом", - говорится в сообщении.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.