Из Каховского водохранилища потеряно более трети накопленной воды - Укргидроэнерго

Цитата

"Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на 6:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 м. Что почти на 1,2 м ниже предыдущих суток", - сообщает компания.

Детали

Как указано, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. "ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков", - отметили в компании.

"После достижения критического уровня воды и эвакуации населения, ожидается следующий более сложный этап, а именно – устранение последствий катастрофы. Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды. Сейчас Укргидроэнерго на связи с Херсонской ОВА относительно приобретения именно таких насосов. А также помощи с топливом", - говорится в сообщении.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.