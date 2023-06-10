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З Каховського водосховища витекло 62% води, збитки довкіллю через підрив ГЕС перевищили 55 млрд грн - міністр

Київ • УНН

 • 678916 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень, з Каховського водосховища витекло 62% води. Про це повідомив голова Міндовкілля Руслан Стрілець, передає УНН.

З Каховського водосховища витекло 62% води, збитки довкіллю через підрив ГЕС перевищили 55 млрд грн - міністр

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“Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб. км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися”, - повідомив міністр.

"Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень. Такі орієнтовні підрахунки Міндовкілля оголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду", - додав Стрілець.

Деталі

Міністр зазначив, що після підриву ГЕС ворогом ситуація у нацпарках критична.

"Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк “Нижньодніпровський”. Продовжується обміління акваторії у нацпарках “Великий Луг” - на 4,2 метри та “Кам'янська Січ” - на 6 метрів. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод", - повідомив Стрілець.

Зі слів міністра, "через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова".

Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів.

Він закликав усіх, хто став свідком злочинів проти довкілля допомогти фахівцям і повідомялти про них на вебресурс і мобільний додаток Міндовкілля – "ЕкоЗагроза".

"Усі зібрані дані будутуь використані для стягнення з рф всіх завданих Україні збитків", - наголосив міністр.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

За оцінками, понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС.

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