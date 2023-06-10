Из Каховского водохранилища вытекло 62% воды, ущерб окружающей среде из-за подрыва ГЭС превысил 55 млрд грн - министр

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“Украина продолжает терять воду. По состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 куб. км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Продолжает снижаться”, - сообщил министр.

"Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен. Такие ориентировочные подсчеты Минсреды объявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства", - добавил Стрилец.

Детали

Министр отметил, что после подрыва ГЭС врагом ситуация в нацпарках критическая.

"Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области. Вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк “Нижнеднепровский”. Продолжается обмеление акватории в нацпарках “Великий Луг” - на 4,2 метра и “Каменская Сечь” - на 6 метров. Оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод", - сообщил Стрелец.

По словам министра, "из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова".

Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов.

Он призвал всех, кто стал свидетелем преступлений против окружающей среды помочь специалистам и сообщить о них на веб-ресурс и мобильное приложение Минсреды – "ЕкоЗагроза".

"Все собранные данные будут использованы для взыскания с рф всех нанесенных Украине убытков", - подчеркнул министр.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По оценкам, более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС.