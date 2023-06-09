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Понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС - Міндовкілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. російська армія вчинила варварські дії щодо флори та фауни півдня України. Понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС. Про це заявив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС - Міндовкілля

Деталі

За словами міністра, через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою загибелі 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин.

"Через рукотворний росіянами паводок Україна має значні втрати флори та фауни. Велика вода по суті просто змиває усе наше біорізноманіття. Під загрозою зникнення 9 об'єктів Смарагдової мережі, 5 Рамсарських угідь площею понад 76 тис. га", - зазначив міністр.

За його словами, відновити ці екосистеми у тому первинному вигляді, як їх створила природа, буде майже неможливо.

"На це підуть десятки років", - зазначив Стрілець.

Доповнення

Також міністр звернув увагу на те, що затоплення земель призведе до деградації ґрунтового покриву, ерозії й змиє увесь родючий шар ґрунту у воду. А це своєю чергою не лише знищить українські родючі ґрунти, а й спричинить забруднення водних ресурсів річки Дніпро.

Крім того, Стрілець зазначив, що підрив дамби серйозно ускладнює ситуацію із забезпеченням питною водою у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Але запевнив, що вживаються всі необхідні заходи, аби якомога швидше забезпечити населення питною водою.

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