Від дій росіян уже постраждали морські екосистеми інших країн - голова комісії з фіксації екологічних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області сталася найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття. За словами екологів, через терористичні дії рф в Україні стався справжній екоцид, екологічні збитки та наслідки якого поки порахувати неможливо. У коментарі УНН голова комісії з фіксації екологічних злочинів росії проти України Олена Криворучкіна водночас наголосила, що від наслідків цих злочинів страждають й інші країни.
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«Оцінити масштаб збитків від підриву Каховскої ГЕС зараз неможливо. Оскільки екологічна інспекція не має доступу до окупованих територій», - заявила УНН Криворучкіна.
За словами голови комісії, екологічні наслідки від дій росіян торкнуться не лише українців.
«Це найбільший екологічний злочин за останній час в Європі. Якщо через воєнні злочини росіян страждають люди всередині України, то від екологічних злочинів уже постраждали морські екосистеми Румунії, Болгарії, Туреччини. Вже ми маємо кліматичні зміни, збільшення парникових газів, і т.д.», - каже Криворучкіна.
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Підрив Каховської ГЕС - далеко не єдиний екологічний злочин росіян проти України. Нині загальні збитки тільки від руйнування екології становлять десятки мільярдів доларів.
«На сьогодні ми прорахували вже екологічних збитків на більше ніж два трильйони гривень, близько 50 мільярдів доларів. Це за весь час повномасштабного вторгнення, але ми акцентуємо увагу, що це лише дрібна частина збитків, оскільки не затверджені всі методики розрахунку. Це прораховано лише трьома методиками і лише на звільнених територіях. Спочатку йдуть Збройні сили, потім йде розмінування, а потім - екологічний інспектор. Після звільнення всіх територій збитки зростуть до такої кількості, що страшно уявити», - каже голова комісії з фіксації екологічних злочинів росії проти України.
За словами Криворучкіної, сумнівів у тому, що теракт на Каховській ГЕС влаштували саме російські бойовики – немає. За попередніми висновками експертів, підрив дамби відбувся саме зсередини.