Від дій росіян уже постраждали морські екосистеми інших країн - голова комісії з фіксації екологічних злочинів

КИЇВ. 9 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області сталася найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття. За словами екологів, через терористичні дії рф в Україні стався справжній екоцид, екологічні збитки та наслідки якого поки порахувати неможливо. У коментарі УНН голова комісії з фіксації екологічних злочинів росії проти України Олена Криворучкіна водночас наголосила, що від наслідків цих злочинів страждають й інші країни.