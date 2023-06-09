От действий россиян уже пострадали морские экосистемы других стран - глава комиссии по фиксации экологических преступлений

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«Оценить масштаб ущерба от подрыва Каховской ГЭС сейчас невозможно. Поскольку экологическая инспекция не имеет доступа к оккупированным территориям», - заявила УНН Криворучкина.

По словам главы комиссии, экологические последствия от действий россиян коснутся не только украинцев.

«Это самое большое экологическое преступление за последнее время в Европе. Если из-за военных преступлений россиян страдают люди внутри Украины, то от экологических преступлений уже пострадали морские экосистемы Румынии, Болгарии, Турции. Уже мы имеем климатические изменения, увеличение парниковых газов, и т.д.», - говорит Криворучкина.

Детали

Подрыв Каховской ГЭС - далеко не единственное экологическое преступление россиян против Украины. Сейчас общие убытки только от разрушения экологии составляют десятки миллиардов долларов.

«На сегодня мы просчитали уже экологических убытков на более чем два триллиона гривен, около 50 миллиардов долларов. Это за все время полномасштабного вторжения, но мы акцентируем внимание, что это лишь мелкая часть убытков, поскольку не утверждены все методики расчета. Это просчитано только тремя методиками и только на освобожденных территориях. Сначала идут Вооруженные силы, затем идет разминирование, а затем - экологический инспектор. После освобождения всех территорий убытки вырастут до такого количества, что страшно представить», - говорит глава комиссии по фиксации экологических преступлений россии против Украины.

По словам Криворучкиной, сомнений в том, что теракт на Каховской ГЭС устроили именно российские боевики – нет. По предварительным выводам экспертов, подрыв дамбы произошел именно изнутри.