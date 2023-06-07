Збитки для екології України від військової агресії рф становлять понад 2 трильйони гривень - Олександр Рувін

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 12616 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 21426 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 38191 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 35235 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 78364 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 61249 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 57484 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118358 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182901 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 211491 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 29780 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 27824 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 19038 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 58811 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 13708 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 38145 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 58994 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 78323 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 211474 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 262135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11548 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 13878 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24452 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29026 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44736 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Збитки для екології України від військової агресії рф становлять понад 2 трильйони гривень - Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 1029206 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. За попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень. Таку цифру озвучив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає УНН.

Збитки для екології України від військової агресії рф становлять понад 2 трильйони гривень - Олександр Рувін

Рувін наголосив - сума однозначно буде збільшуватися після деокупації українських територій та проведення необхідних досліджень.

Цитата

“Обстріли промислових споруд, транспортної інфраструктури та житлових будівель, воєнні дії окупантів на території лісів у Чорнобильській зоні відчуження, в акваторії Чорного й Азовського морів, а також руйнування систем водопостачання та каналізації, небезпечного поводження з відходами на тимчасово окупованих територіях призводять до широкомасштабних і серйозних екологічних проблем з довгостроковими наслідками для природи та здоров'я людей України.

Безпрецедентним стало вчинення росіянами катастрофи на Каховській гідроелектростанції, постійною є небезпека обстрілів хімічних заводів та об’єктів атомної енергетики тощо.

Станом на сьогодні, за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії РФ складають понад 2 трильйони гривень. Однозначно ця сума буде в рази збільшена, коли Україна повністю звільнить українські території від російських загарбників та проведе всі необхідні екологічні експертизи та дослідження”, - зазначив Олександр Рувін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Висновки КНДІСЕ вже лягають в основу заяв українців до МКС про відшкодування збитків від агресії рф - Рувін

Очільник КНДІСЕ підкреслив, що загальна справа дослідження збитків для екології України від війни складається із сотень локальних випадків. За кожним із них стоїть робота експерта для надання слідству надійних, науково обґрунтованих доказів злочинів рф. Завдяки членству КНДІСЕ в Європейській мережі судово-експертних установ (European Network of Forensic Science Institutes), висновки експертів КНДІСЕ чинні та приймаються судами країн Європейського Союзу, а також ряду інших країн, які входять до ENFSI.

Наразі експерти КНДІСЕ мають всі можливості для комплексного визначення збитків екології України від наслідків війни. Фахівці інституту вже працюють за напрямами підрахунку збитків від знищення лісових ресурсів, забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів, безпосередньо Чорного й Азовського морів, річок України, а також шкоди, нанесеної екосистемам і біорізноманіттю.

Це надзвичайно масштабна та велика робота, але її потрібно проводити, щоб зрештою наша держава мала можливість на міжнародному рівні притягнути винних до відповідальності та отримати матеріальну компенсацію на ліквідацію екологічних наслідків повномасштабного вторгнення та воєнної агресії росіян. Фіксуємо всі факти екологічних злочинів російських терористів, встановлюємо збитки від цих дій, визначаємо потребу в реконструкції, відновленні та охороні природних ресурсів. Крім того, наші дослідження сприяють розробці стратегії мінімізації екологічних збитків вже сьогодні та зміцненню управління використанням природних ресурсів у сучасних умовах», – підсумував Олександр Рувін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За фактом окупації росіянами Чорнобильської АЕС та зони відчуження призначено понад 20 судових експертиз - КНДІСЕ

Встановлення збитків від воєнної агресії рф для різних екосистемних компонентів України нині включають дослідження:

· рівня забруднення повітря від викидів військової техніки, вибухів, пожеж, паливних пунктів, а також виміри шкідливих газів, пилу, хімічних речовин;

· забруднення ґрунтів наслідками викидів, вибухів, руйнувань будівель тощо. Проводяться аналізи ґрунту для виявлення наявності в них токсичних речовин, важких металів, радіоактивного забруднення, а також встановлення їх впливу на родючість ґрунтів і подальшу можливість ведення сільськогосподарських робіт;

· знищення лісових масивів, вимірювання рівня втрати біорізноманіття, оцінку змін в розподілі видів рослин і тварин;

· забруднення води від викидів, руйнувань і техногенних аварій. Аналіз охоплює рівень хімічних речовин, наявність паливно-мастильних плям, зміни в рівновазі водних екосистем, втрату водних живих організмів та руйнування біосистеми;

· пошкодження надр корисних копалин, відсутність доступу до ресурсів, забруднення та знищення об’єктів їх видобування.

Раніше

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели комплексне дослідження та встановили суму збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією. Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона становила понад 106 мільярдів доларів, що за курсом НБУ наразі становить понад 3 трильйони грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61