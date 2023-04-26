За фактом окупації росіянами Чорнобильської АЕС та зони відчуження призначено понад 20 судових експертиз - КНДІСЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. До Київського науково-дослідного інституту судових експертиз нині призначено понад 20 комплексних судових експертиз щодо фактів окупації росіянами Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Експерти проводитимуть дослідження за фактами нападу і захоплення російськими військовослужбовцями ядерних і радіаційних об’єктів на Чорнобильській атомній електростанції, застосування вогнепальної зброї та військової техніки в зоні відчуження, що становило небезпеку для життя і здоров'я не лише українців, а всього світу, передає УНН з посиланням на Тelegram-канал КНДІСЕ.
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На вирішення експертам КНДІСЕ також винесено питання підрахунку завданої матеріальної шкоди через пошкодження об’єктів ЧАЕС та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також руйнування інфраструктури мереж зв’язку. Експерти встановлюватимуть перелік, об’єми та вартість витрат на відновлення знищених і пошкоджених об’єктів для подальшого стягнення цієї суми з країни-терористки на користь нашої держави на міжнародному рівні.
«Нам відомі факти умисного пошкодження та знищення російськими військовими об’єктів і майна самої ЧАЕС, Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та Державного агентства України з питань управління зоною відчуження. Це здійснювалося на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва рф. Нанесення умисної шкоди та погрози працівникам ЧАЕС і тамтешніх підприємств – всі ці факти задокументовані слідчими органами України, будуть належно досліджені, а висновки передані до суду», – наголошують у КНДІСЕ.
Для надання слідству беззаперечних доказів причетності окупантів до вчинених злочинів, експерти КНДІСЕ досліджуватимуть причини та характер руйнування об’єктів у зоні ЧАЕС, визначатимуть тип зброї окупантів та місця її застосування, проводитимуть повний аналіз подій для встановлення всіх обставин справ.
Також актуальним залишається напрямок екології, адже війська рф використовували закриту територію, як військовий плацдарм, облаштовували там свої позиції та використовували важку бронетехніку. За словами експертів, це може призводити до загального підвищення радіаційного фону над стабілізацією якого впродовж багатьох років працюють українські фахівці.
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