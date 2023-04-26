По факту оккупации россиянами Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения назначено более 20 судебных экспертиз - КНИИСЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сейчас назначено более 20 комплексных судебных экспертиз по фактам оккупации россиянами Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения. Эксперты будут проводить исследования по фактам нападения и захвата российскими военнослужащими ядерных и радиационных объектов на Чернобыльской атомной электростанции, применения огнестрельного оружия и военной техники в зоне отчуждения, что представляло опасность для жизни и здоровья не только украинцев, а всего мира, передает УНН со ссылкой на Тelegram-канал КНИИСЭ.
Детали
На решение экспертам КНИИСЭ также вынесен вопрос подсчета нанесенного материального ущерба из-за повреждения объектов ЧАЭС и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также разрушения инфраструктуры сетей связи. Эксперты будут устанавливать перечень, объемы и стоимость затрат на восстановление уничтоженных и поврежденных объектов для дальнейшего взыскания этой суммы со страны-террористки в пользу нашего государства на международном уровне.
«Нам известны факты умышленного повреждения и уничтожения российскими военными объектов и имущества самой ЧАЭС, Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и Государственного агентства Украины по вопросам управления зоной отчуждения. Это осуществлялось во исполнение приказов высшего военного и политического руководства рф. Нанесение умышленного вреда и угрозы работникам ЧАЭС и местных предприятий – все эти факты задокументированы следственными органами Украины, будут должным образом исследованы, а выводы переданы в суд», – отмечают в КНИИСЭ.
Для предоставления следствию неопровержимых доказательств причастности оккупантов к совершенным преступлениям, эксперты КНИИСЭ будут исследовать причины и характер разрушения объектов в зоне ЧАЭС, определять тип оружия оккупантов и места его применения, проводить полный анализ событий для установления всех обстоятельств дел.
Также актуальным остается направление экологии, ведь войска рф использовали закрытую территорию, как военный плацдарм, обустраивали там свои позиции и использовали тяжелую бронетехнику. По словам экспертов, это может приводить к общему повышению радиационного фона над стабилизацией которого на протяжении многих лет работают украинские специалисты.
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