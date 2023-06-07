Ущерб для экологии Украины от военной агрессии рф составляет более 2 триллионов гривен - Александр Рувин

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16172 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 64645 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112769 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 112579 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 260223 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131848 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120703 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 369247 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83449 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136154 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127372 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25786 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107939 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73503 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 13238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 260231 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290795 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 369253 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345271 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392955 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73866 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 108292 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127725 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169779 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79050 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Ущерб для экологии Украины от военной агрессии рф составляет более 2 триллионов гривен - Александр Рувин

Киев • УНН

 • 1029205 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. По предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии россии составляют более 2 триллионов гривен. Такую цифру озвучил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает УНН.

Ущерб для экологии Украины от военной агрессии рф составляет более 2 триллионов гривен - Александр Рувин

Рувин отметил - сумма однозначно будет увеличиваться после деоккупации украинских территорий и проведения необходимых исследований.

Цитата

“Обстрелы промышленных сооружений, транспортной инфраструктуры и жилых зданий, военные действия оккупантов на территории лесов в Чернобыльской зоне отчуждения, в акватории Черного и Азовского морей, а также разрушение систем водоснабжения и канализации, опасного обращения с отходами на временно оккупированных территориях приводят к широкомасштабным и серьезным экологическим проблемам с долгосрочными последствиями для природы и здоровья людей Украины.

Беспрецедентным стало совершение россиянами катастрофы на Каховской гидроэлектростанции, постоянной является опасность обстрелов химических заводов и объектов атомной энергетики и т.д.

По состоянию на сегодня, по предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии рф составляют более 2 триллионов гривен. Однозначно эта сумма будет в разы увеличена, когда Украина полностью освободит украинские территории от российских захватчиков и проведет все необходимые экологические экспертизы и исследования”, - отметил Александр Рувин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выводы КНИИСЭ уже ложатся в основу заявлений украинцев в МУС о возмещении ущерба от агрессии рф - Рувин

Глава КНИИСЭ подчеркнул, что общее дело исследования ущерба для экологии Украины от войны состоит из сотен локальных случаев. За каждым из них стоит работа эксперта для предоставления следствию надежных, научно обоснованных доказательств преступлений рф. Благодаря членству КНИИСЭ в Европейской сети судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science Institutes), выводы экспертов КНИИСЭ действующие и принимаются судами стран Европейского Союза, а также ряда других стран, входящих в ENFSI.

Сейчас эксперты КНИИСЭ имеют все возможности для комплексного определения ущерба экологии Украины от последствий войны. Специалисты института уже работают по направлениям подсчета ущерба от уничтожения лесных ресурсов, загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, непосредственно Черного и Азовского морей, рек Украины, а также ущерба, нанесенного экосистемам и биоразнообразию.

Это чрезвычайно масштабная и большая работа, но ее нужно проводить, чтобы в конце концов наше государство имело возможность на международном уровне привлечь виновных к ответственности и получить материальную компенсацию на ликвидацию экологических последствий полномасштабного вторжения и военной агрессии россиян. Фиксируем все факты экологических преступлений российских террористов, устанавливаем ущерб от этих действий, определяем потребность в реконструкции, восстановлении и охране природных ресурсов. Кроме того, наши исследования способствуют разработке стратегии минимизации экологического ущерба уже сегодня и укреплению управления использованием природных ресурсов в современных условиях», – подытожил Александр Рувин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По факту оккупации россиянами Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения назначено более 20 судебных экспертиз - КНИИСЭ

Установление ущерба от военной агрессии рф для различных экосистемных компонентов Украины сейчас включают исследования:

· уровня загрязнения воздуха от выбросов военной техники, взрывов, пожаров, топливных пунктов, а также измерения вредных газов, пыли, химических веществ;

· загрязнения почв последствиями выбросов, взрывов, разрушений зданий и т.д. Проводятся анализы почвы для выявления наличия в них токсичных веществ, тяжелых металлов, радиоактивного загрязнения, а также установления их влияния на плодородие почв и дальнейшую возможность ведения сельскохозяйственных работ;

· уничтожение лесных массивов, измерение уровня потери биоразнообразия, оценку изменений в распределении видов растений и животных;

· загрязнение воды от выбросов, разрушений и техногенных аварий. Анализ охватывает уровень химических веществ, наличие горюче-смазочных пятен, изменения в равновесии водных экосистем, потери водных живых организмов и разрушение биосистемы;

· повреждение недр полезных ископаемых, отсутствие доступа к ресурсам, загрязнение и уничтожение объектов их добычи.

Ранее

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, нанесенного Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составляла более 106 миллиардов долларов, что по курсу НБУ сейчас составляет более 3 триллионов грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40