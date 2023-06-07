Ущерб для экологии Украины от военной агрессии рф составляет более 2 триллионов гривен - Александр Рувин

Рувин отметил - сумма однозначно будет увеличиваться после деоккупации украинских территорий и проведения необходимых исследований.

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“Обстрелы промышленных сооружений, транспортной инфраструктуры и жилых зданий, военные действия оккупантов на территории лесов в Чернобыльской зоне отчуждения, в акватории Черного и Азовского морей, а также разрушение систем водоснабжения и канализации, опасного обращения с отходами на временно оккупированных территориях приводят к широкомасштабным и серьезным экологическим проблемам с долгосрочными последствиями для природы и здоровья людей Украины.

Беспрецедентным стало совершение россиянами катастрофы на Каховской гидроэлектростанции, постоянной является опасность обстрелов химических заводов и объектов атомной энергетики и т.д.

По состоянию на сегодня, по предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии рф составляют более 2 триллионов гривен. Однозначно эта сумма будет в разы увеличена, когда Украина полностью освободит украинские территории от российских захватчиков и проведет все необходимые экологические экспертизы и исследования”, - отметил Александр Рувин.

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Глава КНИИСЭ подчеркнул, что общее дело исследования ущерба для экологии Украины от войны состоит из сотен локальных случаев. За каждым из них стоит работа эксперта для предоставления следствию надежных, научно обоснованных доказательств преступлений рф. Благодаря членству КНИИСЭ в Европейской сети судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science Institutes), выводы экспертов КНИИСЭ действующие и принимаются судами стран Европейского Союза, а также ряда других стран, входящих в ENFSI.

Сейчас эксперты КНИИСЭ имеют все возможности для комплексного определения ущерба экологии Украины от последствий войны. Специалисты института уже работают по направлениям подсчета ущерба от уничтожения лесных ресурсов, загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, непосредственно Черного и Азовского морей, рек Украины, а также ущерба, нанесенного экосистемам и биоразнообразию.

Это чрезвычайно масштабная и большая работа, но ее нужно проводить, чтобы в конце концов наше государство имело возможность на международном уровне привлечь виновных к ответственности и получить материальную компенсацию на ликвидацию экологических последствий полномасштабного вторжения и военной агрессии россиян. Фиксируем все факты экологических преступлений российских террористов, устанавливаем ущерб от этих действий, определяем потребность в реконструкции, восстановлении и охране природных ресурсов. Кроме того, наши исследования способствуют разработке стратегии минимизации экологического ущерба уже сегодня и укреплению управления использованием природных ресурсов в современных условиях», – подытожил Александр Рувин.

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Установление ущерба от военной агрессии рф для различных экосистемных компонентов Украины сейчас включают исследования:

· уровня загрязнения воздуха от выбросов военной техники, взрывов, пожаров, топливных пунктов, а также измерения вредных газов, пыли, химических веществ;

· загрязнения почв последствиями выбросов, взрывов, разрушений зданий и т.д. Проводятся анализы почвы для выявления наличия в них токсичных веществ, тяжелых металлов, радиоактивного загрязнения, а также установления их влияния на плодородие почв и дальнейшую возможность ведения сельскохозяйственных работ;

· уничтожение лесных массивов, измерение уровня потери биоразнообразия, оценку изменений в распределении видов растений и животных;

· загрязнение воды от выбросов, разрушений и техногенных аварий. Анализ охватывает уровень химических веществ, наличие горюче-смазочных пятен, изменения в равновесии водных экосистем, потери водных живых организмов и разрушение биосистемы;

· повреждение недр полезных ископаемых, отсутствие доступа к ресурсам, загрязнение и уничтожение объектов их добычи.

Ранее

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, нанесенного Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составляла более 106 миллиардов долларов, что по курсу НБУ сейчас составляет более 3 триллионов грн.