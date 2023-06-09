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Более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС - Минприроды

Киев • УНН

 • 348751 просмотра

КИИВ. 9 июня. УНН. российская армия совершила варварские действия в отношении флоры и фауны юга Украины. Более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС - Минприроды

Детали

По словам министра, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой гибели оказались 160 тысяч птиц и более 20 тысяч диких животных.

"Из-за рукотворного россиянами паводка Украина имеет значительные потери флоры и фауны. Большая вода по сути просто смывает все наше биоразнообразие. Под угрозой исчезновения 9 объектов Изумрудной сети, 5 Рамсарских угодий площадью более 76 тыс. га.", - отметил министр.

По его словам, восстановить эти экосистемы в том первоначальном виде, как их создала природа, будет почти невозможно.

"На это уйдут десятки лет", - отметил Стрелец.

Дополнение

Также министр обратил внимание на то, что затопление земель приведет к деградации почвенного покрова, эрозии и смоет весь плодородный слой почвы в воду. А это в свою очередь не только уничтожит украинские плодородные почвы, но и повлечет загрязнение водных ресурсов реки Днепр.

Кроме того, Стрелец отметил, что подрыв дамбы серьезно усложняет ситуацию с обеспечением питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Но заверил, что принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее обеспечить население питьевой водой.

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