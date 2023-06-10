Після підриву ГЕС досі без світла частина Херсона і двох областей, через нічну атаку рф є пошкодження - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Херсонській області після підриву Каховської ГЕС досі без світла 10 населених пунктів та частина Херсона, є знеструмлення і в Миколаївській області. Через нічну ворожу атаку пошкоджено об’єкт газовидобутку. Українські ГЕС працюють зі зниженою потужністю для зменшення наслідків підтоплень на півдні країни. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.
Нічна атака
"Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Зафіксовано влучання в промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, внаслідок чого тимчасово припинено подачу газу з цього об’єкта у газотранспортну систему. Триває ліквідація наслідків", - повідомили у міністерстві.
Ситуація після підриву Каховської ГЕС
Як повідомляється, українські ГЕС Дніпровського каскаду працюють зі зниженою потужністю, аби зменшити наслідки повені, що виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, та накопичують воду у верхніх водосховищах, аби сформувати необхідний запас для роботи та генерації електроенергії.
"Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсонській області через підтоплення знеструмлено 10 населених пунктів, підтоплено 162 трансформаторні підстанції. У Херсоні - через підтоплення без світла залишаються понад 15 тисяч споживачів. На Миколаївщині - підтоплено 13 населених пунктів. Без світла - понад 2 тисячі споживачів", - повідомили в Міненерго.
"Водночас у місті Херсон фіксується зменшення рівня води. Станом на ранок він склав 4,79 м (максимум сягав 5,68 м). Відповідно енергетики намагаються вести відновлювальні роботи там, де це можливо, та підключати споживачів", - зауважили у міністерстві.
Ситуація на Запорізькій АЕС
"Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції. Експерти Енергоатому моніторять ситуацію", - повідомили в міністерстві.
Знеструмлення
"Ворог обстріляв та пошкодив лінії електропередачі в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області знеструмлено 3 населених пункти", - вказали у відомстві.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла, як повідомляється, залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
У Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду, ведуться відновлювальні роботи.
"Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Києві. Усіх заживлено", - зазначили у Міненерго.