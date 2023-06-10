Після підриву ГЕС досі без світла частина Херсона і двох областей, через нічну атаку рф є пошкодження - Міненерго

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Херсонській області після підриву Каховської ГЕС досі без світла 10 населених пунктів та частина Херсона, є знеструмлення і в Миколаївській області. Через нічну ворожу атаку пошкоджено об’єкт газовидобутку. Українські ГЕС працюють зі зниженою потужністю для зменшення наслідків підтоплень на півдні країни. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.