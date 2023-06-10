После подрыва ГЭС до сих пор без света часть Херсона и двух областей, из-за ночной атаки рф есть повреждения - Минэнерго

Ночная атака

"Ночью враг нанес очередной ракетно-дроновой удар по территории Украины. Зафиксировано попадание в промышленную площадку объекта газодобычи, в результате чего временно прекращена подача газа с этого объекта в газотранспортную систему. Продолжается ликвидация последствий", - сообщили в министерстве.

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

Как сообщается, украинские ГЭС Днепровского каскада работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия наводнения, возникшего в результате подрыва Каховской ГЭС, и накапливают воду в верхних водохранилищах, чтобы сформировать необходимый запас для работы и генерации электроэнергии.

"Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и вызванного им наводнения продолжается чрезвычайная ситуация на юге страны. В Херсонской области из-за подтопления обесточены 10 населенных пунктов, подтоплены 162 трансформаторные подстанции. В Херсоне - из-за подтопления без света остаются более 15 тысяч потребителей. В Николаевской области - подтоплено 13 населенных пунктов. Без света - более 2 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

"В то же время в городе Херсон фиксируется уменьшение уровня воды. По состоянию на утро он составил 4,79 м (максимум достигал 5,68 м). Соответственно энергетики пытаются вести восстановительные работы там, где это возможно, и подключать потребителей", - отметили в министерстве.

Ситуация на Запорожской АЭС

"По состоянию на 08:00 10 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Эксперты Энергоатома мониторят ситуацию", - сообщили в министерстве.

Обесточивания

"Враг обстрелял и повредил линии электропередачи в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой области обесточены 3 населенных пункта", - указали в ведомстве.

Вследствие предыдущих обстрелов без света, как сообщается, остается часть потребителей в Запорожской, Сумской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Черниговской и Сумской областях есть обесточивание из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.

"Из-за технологических нарушений обесточивались потребители в Киеве. Всех запитали", - отметили в Минэнерго.