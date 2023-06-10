После подрыва Каховская ГЭС смещена со своей оси, ее демонтируют - Укргидроэнерго

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«Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана изнутри, с нижних отметок, с паттерна. Взорван весь машинный зал и все агрегаты. ГЭС смещена со своей оси, поэтому нам нужно будет со временем ее демонтировать», - отметил Сирота.

Детали

Также он отметил, что сразу после деоккупации, в первую очередь будет построена перемычка на верхнем водоеме, то есть от правого берега до этой плотины.

«Мы примерно просчитываем объемы работ, также разрабатывается детальный проект по необходимым материалам и механизмам, чтобы также понять, сколько это потребует времени. Мы уже видим, что нужно будет около трех месяцев, чтобы построить перемычку и остановить утечку воды, срабатывание Каховского водохранилища», - пояснил гендиректор Укргидроэнерго.

Относительно ситуации с водой в Крыму Игорь Сирота отметил, что вода уже точно не будет поступать в Крымский канал.

Отметки уровня воды в Каховском водохранилище не соответствуют необходимым показателям поставки воды для Крымского канала.

Дополнение

По сообщениям Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более трети накопленной во время половодья воды. Утекло 62%. Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде уже составляет более 55 млрд гривен.

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