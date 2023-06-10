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После подрыва Каховская ГЭС смещена со своей оси, ее демонтируют - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 2085415 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Вследствие подрыва плотины изнутри ГЭС смещена со своей оси, ее придется демонтировать, но в первую очередь будет построена перемычка на водоеме, чтобы остановить утечку воды. Об этом сообщил генеральный директор государственной компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает УНН

После подрыва Каховская ГЭС смещена со своей оси, ее демонтируют - Укргидроэнерго

Цитата

«Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана изнутри, с нижних отметок, с паттерна. Взорван весь машинный зал и все агрегаты. ГЭС смещена со своей оси, поэтому нам нужно будет со временем ее демонтировать», - отметил Сирота.

Детали

Также он отметил, что сразу после деоккупации, в первую очередь будет построена перемычка на верхнем водоеме, то есть от правого берега до этой плотины.

«Мы примерно просчитываем объемы работ, также разрабатывается детальный проект по необходимым материалам и механизмам, чтобы также понять, сколько это потребует времени. Мы уже видим, что нужно будет около трех месяцев, чтобы построить перемычку и остановить утечку воды, срабатывание Каховского водохранилища», - пояснил гендиректор Укргидроэнерго.

Относительно ситуации с водой в Крыму Игорь Сирота отметил, что вода уже точно не будет поступать в Крымский канал.

Отметки уровня воды в Каховском водохранилище не соответствуют необходимым показателям поставки воды для Крымского канала.

Дополнение

По сообщениям Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более трети накопленной во время половодья воды. Утекло 62%. Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде уже составляет более 55 млрд гривен.

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