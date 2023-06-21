Після підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 24 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Херсонській та Миколаївській областях після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок залишаються підтоплення у 24 населених пунктах, з посиланням на дані ДСНС України за середу повідомляє УНН.
Деталі
За даними ДСНС, на 8 годину 21 червня у Херсонській області рідтоплено 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів.
У Миколаївській області на 08:00 21 червня залишаються частково підтопленими 8 городів в 4 населених пунктах Баштанського району.
Як вказали у ДСНС, на Дніпрі у створі поста "Херсон" на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см).
За даними Укргідроенерго, на 21 червня середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 12,77 м БС. За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 7 см. І станом на 8:00 21 червня становить - 0,54 м БС.
"Рівні води на Каховському водосховищі відмічаються нижчими за критичні відмітки роботи водозаборів населених пунктів Запорізького району Запорізької області, Нікопольського, Криворізького районів Дніпропетровської області, Бериславського, Каховського районів Херсонської області", - повідомили в Укргідроенерго.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.