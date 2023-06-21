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После подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 24 населенных пункта

Киев • УНН

 • 1071858 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Херсонской и Николаевской областях после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на сегодняшнее утро остаются подтопления в 24 населенных пунктах, со ссылкой на данные ГСЧС Украины за среду сообщает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 24 населенных пункта

Детали

По данным ГСЧС, на 8 часов 21 июня в Херсонской области затоплены 3 населенных пункта (595 домов) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов.

В Николаевской области на 08:00 21 июня остаются частично подтопленными 8 огородов в 4 населенных пунктах Баштанского района.

Как указали в ГСЧС, на Днепре в створе поста "Херсон" на утро 21 июня наблюдается постепенное снижение уровня воды и превышает норму на 0,25 м (с начала суток уровень снизился на 1 см).

По данным Укргидроэнерго, на 21 июня средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равен 12,77 м БС. По информации Укргидрометцентра, в створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 7 см. И по состоянию на 8:00 21 июня составляет - 0,54 м БС.

"Уровни воды на Каховском водохранилище отмечаются ниже критических отметок работы водозаборов населенных пунктов Запорожского района Запорожской области, Никопольского, Криворожского районов Днепропетровской области, Бериславского, Каховского районов Херсонской области", - сообщили в Укргидроэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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