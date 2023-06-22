После построения водоподпорных сооружений уровень Каховского водохранилища достигнет 12,7 м

Детали

Отмечается, что сейчас средний уровень нижнего водохранилища примыкающего к плотине Днепровской ГЭС составляет 12,96 м БС. По информации Укргидромедцентра в створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 9 см. И по состоянию на 8:00 22 июня составляет - 0,45 м БС.

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"Продолжается работа над проектом возведения временных водоподпорных сооружений (перемычек) Каховского водохранилища после деоккупации. Специалисты Укргидропроекта отмечают, что за счет строительства водоподпорных перемычек высотой 16-17 метров, которые оградят разрушенные взрывами водосливную плотину, здание ГЭС и грунтовую плотину, удастся обеспечить уровень Каховского водохранилища с промежуточной отметкой 12,7 метров", - говорится в сообщении компании.

Дополнение

Укргидроэнерго и Правительство Украины подписали меморандум с Европейским банком реконструкции и развития. Банк окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности. После освобождения территории Каховского водохранилища запланировано разработать дорожную карту реконструкции ГЭС.

Новая Каховская ГЭС будет строиться с учетом возможных военных угроз, чтобы выдерживать мощные удары, а ее мощность увеличится в 1,5 раза. Строительство водоподпорных перемычек может занять около 1,5 года.

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