Обмеление Каховского водохранилища: есть угроза опустынивания юга Украины

Детали

Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины ГЭС может усилить тенденции аридизации (опустынивания) юга Украины, что окажет влияние на глобальную продовольственную систему.

По словам Дудара, водохранилище сохраняло 94% воды, которая питала 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.

Несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков на Херсонщине превышают показатели присущие пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, негативно влияет на экологию юга.

«В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и с отсутствием ведения сельского хозяйства [осушение водохранилища] это будет влиять негативно», - отметил Дударь.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, сейчас идут экспертные дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища в том объеме в котором он ранее был.

В то же время для решения проблем с водоснабжением четырех областей Украины и Крыма, а также возвращения маневровых мощностей для регулирования пиковых нагрузок, в том числе солнечных и ветровых электростанций в Херсонской и Николаевской областях Укргидроэнерго совместно с проектным институтом разрабатывают проект временных водоподпорных сооружений (перемычек) Каховского водохранилища в верхнем и нижнем бьефах.