Держекоінспекція: ідуть експертні дебати, відновлювати чи ні Каховське водосховище

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«Що стосується питань, що далі робити з Каховським водосховищем, то дійсно йдуть експертні дебати відновлювати чи не відновлювати. На сьогодні остаточного рішення немає. Звичайно є певна частина експертів, які кажуть, що потрібно її відновити в тому обсягу, як вона була, інші кажуть, що це не потрібно. Але велика кількість сільгоспземель не має води і як в наступному році буде пов'язано з продовольчою безпекою – це теж велике питання», - розповів Заруба.

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За словами доктора географічних наук Ігоря Пилипенко в ефірі "Громадського радіо", основними причинами відновлення Каховської ГЕС є необхідність у забезпеченні енергетикою, ядерна безпека, та питання сполучення між населеними пунктами.

Уряд погодив експериментальний проект відновлення Каховського водосховища та ГЕС.

Для розв'язання проблем з водопостачанням чотирьох областей України та Криму, а також повернення маневрових потужностей для регулювання пікових навантажень, в тому числі сонячних і вітрових електростанцій у Херсонській та Миколаївській областях Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом розробляють проєкт тимчасових водопідпірних споруд (перемичок) Каховського водосховища у верхньому і нижньому бʼєфах.