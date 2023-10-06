Правительство выделило около 335 млн грн Херсонской области для ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров выделил около 335 млн грн Херсонской ОГА для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта рф на плотине Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
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«Выделено, в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, сложившейся на территории Херсонской области вследствие подрыва рф плотины Каховской гидроэлектростанции, Херсонской областной государственной администрации (для Херсонской областной военной администрации) 186 млн. 939,58 тыс. гривен для проведения неотложных (первоочередных) работ по восстановлению объектов водо - и теплоснабжения», - написал Мельничук.
Также он сообщил, что правительство выделило из-за чрезвычайной ситуации техногенного характера, сложившейся на территории Херсонской области в результате подрыва рф плотины Каховской гидроэлектростанции, Херсонской областной государственной администрации (для Херсонской областной военной администрации) 147 млн. 982,41 тыс. гривен для осуществления мероприятий по ликвидации ее последствий.
Дополнение
Глава офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, показывающее, как выглядит Каховское водохранилище через 3 месяца после того, как российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС.