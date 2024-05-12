На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

На временно оккупированные территории Украины россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Так, по случаю "9 мая" враг завез в школьные библиотеки Каховки макулатуру посвященную событиям второй мировой и современной захватнической войне кремля, - говорится в сообщении.

Детали

В завезенных книгах прославляют современных военных преступников, и культивируют вторую мировую, в частности создают образ украинцев как предателей и нацистов.

Напомним

россияне на временно оккупированных территориях запретили посещать кладбища в поминальный понедельник, чтобы не допустить массовых собраний местного населения.