Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп, которая приехала с многодневным визитом в Украину. О ходе их встречи сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Обсудили ключевые направления деятельности организации в Украине: помощь внутренне перемещенным лицам, содействие их трудоустройству и поддержание психологического здоровья. Пригласил присоединиться к работе по созданию и обустройству укрытий в школах, чтобы гарантировать безопасное обучение детей в наших общинах. Спасибо Эми Поуп за этот визит. Спасибо организации за помощь украинским семьям. - написал Зеленский в телеграм.

Детали

Глава государства поблагодарил гендиректора за визит, который она начала с Николаева и Одессы. Особенно Президент отметил помощь МОМ общинам, пострадавшим от подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, восстановление жилья для внутренне перемещенных лиц и помощь с обустройством "Пунктов несокрушимости" в разных регионах Украины.

Зеленский также пригласил Международную организацию по миграции присоединиться к строительству и обустройству укрытий в школах, чтобы дать детям возможность учиться безопасно.

После разговора с Зеленским, гендиректор МОМ Эми Поуп подписала два соглашения: о сотрудничестве между Министерством экономики Украины и Международной организацией по миграции, а также документ о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Украины и МОМ.

Эми Поуп стала первой женщиной, возглавившей миграционное агентство ООН

Соглашение о сотрудничестве с украинским Минэкономики предусматривает сотрудничество в совершенствовании политики и законодательства для экономической адаптации и восстановления микро- и малого бизнеса, перемещенного или пострадавшего в результате войны. Особый акцент - на предприятия, которыми руководят переселенцы и ветераны.

Документ с МИД Украины предусматривает расширение двустороннего взаимодействия для восстановления критической и социальной инфраструктуры нашей страны, усиление защиты данных, кибербезопасности и цифровизацию управления миграцией и границами.