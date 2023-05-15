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Эми Поуп стала первой женщиной, возглавившей миграционное агентство ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Страны-члены миграционного агентства ООН в понедельник, 15 мая, избрали Эми Поуп из США своим следующим генеральным директором. Поуп оттеснила своего босса Антонио Виторину из Португалии, чтобы получить должность генерального директора Международной организации по миграции (МОМ), и станет первой женщиной, которая возглавила женевское агентство, основанное в 1951 году, передает УНН.

Детали

Поуп начнет свой пятилетний срок 1 октября, говорится в заявлении МОМ.

«Избрание госпожи Поуп отражает широкое одобрение государствами-членами ее видения, согласно которому люди должны оставаться в центре миссии МОМ, одновременно проводя ключевые реформы управления и бюджета, чтобы гарантировать, что МОМ готова решать проблемы, с которыми она сталкивается», - говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкен.

Восемь из 10 генеральных директоров МОМ с момента основания агентства 72 года назад были американцами. Виторину, бывший министр правительства Португалии, занял эту должность в 2018 году после того, как страны-члены МОМ отвергли кандидатуру, выдвинутую администрацией Трампа.

Дополнение

МОМ насчитывает около 19 000 сотрудников в 171 стране, которые предоставляют мигрантам еду, воду, убежище и помощь в оформлении документов, а также реагируют на массовые миграционные кризисы в таких разных местах, как граница США и Мексики, центральное Средиземноморье, Бангладеш, Украина и Судан.

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