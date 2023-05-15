Емі Поуп стала першою жінкою, яка очолила міграційне агентство ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Країни-члени міграційної агенції ООН у понеділок, 15 травня, обрали Емі Поуп із США своїм наступним генеральним директором. Поуп відтіснила свого боса Антоніо Віторіну з Португалії, щоб здобути посаду генерального директора Міжнародної організації з міграції (МОМ), і стане першою жінкою, яка очолила женевське агентство, засноване 1951 року, передає УНН.
Деталі
Поуп розпочне свій п'ятирічний термін 1 жовтня, йдеться у заяві МОМ.
«Обрання пані Поуп відображає широке схвалення державами-членами її бачення, згідно з яким люди повинні залишатися в центрі місії МОМ, водночас проводячи ключові реформи управління та бюджету, щоб гарантувати, що МОМ готова вирішувати проблеми, з якими вона стикається», - йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкен.
Вісім із 10 генеральних директорів МОМ з моменту заснування агентства 72 роки тому були американцями. Віторіну, колишній міністр уряду Португалії, обійняв цю посаду у 2018 році після того, як країни-члени МОМ відкинули кандидатуру, висунуту адміністрацією Трампа.
Доповнення
МОМ налічує близько 19 000 співробітників у 171 країні, які надають мігрантам їжу, воду, притулок та допомогу в оформленні документів, а також реагують на масові міграційні кризи у таких різних місцях, як кордон США та Мексики, центральне Середземномор'я, Бангладеш, Україна та Судан.