В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине коллаборационисты составили список "бесхозных" помещений. Об этом говорится в сообщении Центра нацсопротивления, пишет УНН.

Детали

Оккупационная администрация Каховки на Херсонщине опубликовала писок 16 домов с конкретными адресами. Владельцам этого жилья предлагают явиться в РОА с российским паспортом и документом, подтверждающим право собственности на недвижимость. Сделать это нужно не позднее чем в течение 30 дней.

В случае неявки владельца помещения дома будут переданы в собственность оккупационных властей.

Враг этот процесс называет "национализацией". На самом же деле это одно из преступлений против гражданского населения, которое было вынуждено покидать дома, спасая свои жизни от "освободителей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что "национализация" недвижимости украинцев происходит на всех временно оккупированных территориях.

Напомним

Оккупанты в Крыму уже распределили 1500 земельных участков, принадлежащих местному коренному населению, между участниками захватнической войны в Украине.