В окупованій Каховці колаборанти опублікували список "безхозних" помешкань - Центр спротиву
Київ • УНН
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області колаборанти склали список з 16 будинків з конкретними адресами, запропонувавши власникам з'явитися з російським паспортом і документом на право власності протягом 30 днів, інакше будинки будуть передані окупаційній владі в процесі так званої "націоналізації".
У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині колаборанти склали список "безхозних" помешкань. Про це йдеться в повідомленні Центру нацспротиву, пише УНН.
Деталі
Окупаційна адміністрація Каховки на Херсонщині опублікувала писок 16 будинків з конкретними адресами. Власникам цього житла пропонують з’явитися в РОА з російським паспортом та документом, що підтверджує право власності на нерухомість. Зробити це потрібно не пізніше як впродовж 30 днів.
У випадку неявки власника помешкання будинки будуть передані у власність окупаційної влади.
Ворог цей процес називає "націоналізацією". Насправді ж це один зі злочинів проти цивільного населення, яке було змушено покидати домівки, рятуючи свої життя від "визволителів,
Зазначається, що "націоналізація" нерухомості українців відбувається на усіх тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо
Окупанти в Криму вже розподілили 1500 земельних ділянок, що належать місцевому корінному населенню, між учасниками загарбницької війни в Україні.