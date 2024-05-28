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В окупованій Каховці колаборанти опублікували список "безхозних" помешкань - Центр спротиву

В окупованій Каховці колаборанти опублікували список "безхозних" помешкань - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 38059 перегляди

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області колаборанти склали список з 16 будинків з конкретними адресами, запропонувавши власникам з'явитися з російським паспортом і документом на право власності протягом 30 днів, інакше будинки будуть передані окупаційній владі в процесі так званої "націоналізації".

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині колаборанти склали список "безхозних" помешкань. Про це йдеться в повідомленні Центру нацспротиву, пише УНН.

Деталі

Окупаційна адміністрація Каховки на Херсонщині опублікувала писок 16 будинків з конкретними адресами. Власникам цього житла пропонують з’явитися в РОА з російським паспортом та документом, що підтверджує право власності на нерухомість. Зробити це потрібно не пізніше як впродовж 30 днів.

У випадку неявки власника помешкання будинки будуть передані у власність окупаційної влади.

Ворог цей процес називає "націоналізацією". Насправді ж це один зі злочинів проти цивільного населення, яке було змушено покидати домівки, рятуючи свої життя від "визволителів,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "націоналізація" нерухомості українців відбувається на усіх тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо

Окупанти в Криму вже розподілили 1500 земельних ділянок, що належать місцевому корінному населенню, між учасниками загарбницької війни в Україні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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