Подрыв Каховской ГЭС: строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище" завершено

Завершено строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

Все 4 нитки магистрального водопровода теперь работают на полную мощность. Водопровод возвели с нуля за рекордные 11 месяцев. Работы велись круглосуточно. В три смены на строительстве работали более 1000 человек и около 500 единиц техники - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, более полутора миллионов человек остались без водоснабжения - пострадали пятнадцать территориальных общин Криворожья. Мощности нового водопровода достаточно для бесперебойной подачи воды жителям Криворожского района.

4 нитки трубы диаметром 1200 и 1000 мм качают 400 тысяч кубических метров воды в сутки в Южное водохранилище. Далее коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" проводит очистку и поставляет воду потребителям. На каждом из участков водопровода работали инженеры-консультанты и представители независимого технадзора - отмечается в сообщении.

Дополнение

Строительство магистрального водопровода "Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица (ДВС2) - Томаковка" это самый масштабный проект Агентства восстановления. Его длина - 145 км, общая протяженность трубопроводов - 300 км в одну нитку.

Агентство восстановления начало работать над проектом уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Параллельно с проектированием началось строительство.