Пожилые люди стали жертвами российских атак на Херсонщине: погиб 67-летний мужчина, ранена 76-летняя женщина

В пределах дня в результате вражеских атак на Херсонщине погиб 67-летний мужчина, а также была ранена 76-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

российская армия унесла жизнь еще одного жителя Херсонщины - проинформировал Александр Прокудин.

По информации, утром 29 июня захватчики с беспилотника атаковали 67-летнего жителя Одрадокаменки Херсонской области, в результате чего мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, вечером оккупанты обстреляли из артиллерии село Казацкое Каховского района. В результате вражеской агрессии пострадала 76-летняя женщина. Отмечается, что она получила минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и легких. Сейчас пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Дополнительно около 19:00 враг с помощью FPV-дрона атаковал жилой дом в Михайловке Бериславского района. К счастью, пострадавших в результате взрыва нет. Однако информация о повреждениях устанавливается.

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