Пожилые люди стали жертвами российских атак на Херсонщине: погиб 67-летний мужчина, ранена 76-летняя женщина
Киев • УНН
29 июня в результате удара российского беспилотника в Одрадокаменке Херсонской области погиб 67-летний мужчина, а в селе Казацкое Каховского района в результате артиллерийского обстрела со стороны рф была ранена 76-летняя женщина.
В пределах дня в результате вражеских атак на Херсонщине погиб 67-летний мужчина, а также была ранена 76-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
российская армия унесла жизнь еще одного жителя Херсонщины
По информации, утром 29 июня захватчики с беспилотника атаковали 67-летнего жителя Одрадокаменки Херсонской области, в результате чего мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, вечером оккупанты обстреляли из артиллерии село Казацкое Каховского района. В результате вражеской агрессии пострадала 76-летняя женщина. Отмечается, что она получила минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и легких. Сейчас пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Дополнительно около 19:00 враг с помощью FPV-дрона атаковал жилой дом в Михайловке Бериславского района. К счастью, пострадавших в результате взрыва нет. Однако информация о повреждениях устанавливается.
Утром российские террористы обстреляли Херсонскую область: ранены 2 мирных жителей29 июня 2024, 06:00 • 24583 просмотра