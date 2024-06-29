Літні люди стали жертвами російських атак на Херсонщині: загинув 67-річний чоловік, поранено 76-річну жінку
Київ • УНН
29 червня в результаті удару російського безпілотника в Одрадокам'янці Херсонської області загинув 67-річний чоловік, а в селі Козацьке Каховського району внаслідок артилерійського обстрілу з боку рф була поранена 76-річна жінка.
У межах дня внаслідок ворожих атак на Херсонщині загинув 67-річний чоловік, а також було поранено 76-річну жінку. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, зранку 29 червня загарбники з безпілотника атакували 67-річного мешканця Одрадокам’янки Херсонської області, внаслідок чого чоловік отримав поранення, несумісні з життям.
Крім того, ввечері окупанти обстріляли з артилерії село Козацьке Каховського району. У результаті ворожої агресії постраждала 76-річна жінка. Зазначається, що вона отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення шиї та легенів. Нині потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Додатково близько 19:00 ворог за допомогою FPV-дрону атакував житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. На щастя, потерпілих внаслідок вибуху немає. Проте інформація щодо пошкоджень встановлюється.
Уранці російські терористи обстріляли Херсонщину: поранено 2 мирних мешканців29.06.24, 09:00 • 26844 перегляди