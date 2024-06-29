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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Уранці російські терористи обстріляли Херсонщину: поранено 2 мирних мешканців

Київ • УНН

 • 26844 перегляди

Ворожі війська обстріляли Херсонську область, поранивши 2 місцевих жителів, 57-річну жінку та 41-річного чоловіка.

Уранці російські терористи обстріляли Херсонщину: поранено 2 мирних мешканців

Сили країни-терористки вранці обстріляли Херсонщину, в результаті чого 2 людей отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

російські військові від ранку обстрілюють населені пункти Херсонщини

- Херсонська ОВА.

За інформацією, внаслідок атаки у селі Наддніпрянське, на жаль, постраждали 2 місцевих.

Відтак, у 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області.

Нині медичні працівники надали потерпілій допомогу на місці. Наголосимо, що від госпіталізації вона відмовилася.

Проте, із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Зараз потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

У Херсонській області російські обстріли вбили 4 осіб та поранили 10 людей 29.06.24, 08:28 • 25024 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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