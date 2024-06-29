Уранці російські терористи обстріляли Херсонщину: поранено 2 мирних мешканців
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Херсонську область, поранивши 2 місцевих жителів, 57-річну жінку та 41-річного чоловіка.
Сили країни-терористки вранці обстріляли Херсонщину, в результаті чого 2 людей отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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російські військові від ранку обстрілюють населені пункти Херсонщини
За інформацією, внаслідок атаки у селі Наддніпрянське, на жаль, постраждали 2 місцевих.
Відтак, у 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області.
Нині медичні працівники надали потерпілій допомогу на місці. Наголосимо, що від госпіталізації вона відмовилася.
Проте, із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Зараз потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
У Херсонській області російські обстріли вбили 4 осіб та поранили 10 людей 29.06.24, 08:28 • 25024 перегляди