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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утром российские террористы обстреляли Херсонскую область: ранены 2 мирных жителей

Утром российские террористы обстреляли Херсонскую область: ранены 2 мирных жителей

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 06:00  •  1009 просмотра

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Вражеские войска обстреляли Херсонскую область, ранив 2 местных жителей, 57-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

Силы страны-террористки утром обстреляли Херсонщину, в результате чего 2 человека получили ранения. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

российские военные с утра обстреливают населенные пункты Херсонщины

- Херсонская ОВА.

По информации, в результате атаки в селе Надднепрянское, к сожалению, пострадали 2 местных.

Следовательно, у 57-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, подкожную гематому теменной области.

Сейчас медицинские работники оказали пострадавшей помощь на месте. Отметим, что от госпитализации она отказалась.

Однако, с убойной травмой головы в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Херсонской области российские обстрелы убили 4 человека и ранили 10 человек29 июня 2024, 05:28 • 7091 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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