Утром российские террористы обстреляли Херсонскую область: ранены 2 мирных жителей
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли Херсонскую область, ранив 2 местных жителей, 57-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.
Силы страны-террористки утром обстреляли Херсонщину, в результате чего 2 человека получили ранения. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
российские военные с утра обстреливают населенные пункты Херсонщины
По информации, в результате атаки в селе Надднепрянское, к сожалению, пострадали 2 местных.
Следовательно, у 57-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, подкожную гематому теменной области.
Сейчас медицинские работники оказали пострадавшей помощь на месте. Отметим, что от госпитализации она отказалась.
Однако, с убойной травмой головы в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Херсонской области российские обстрелы убили 4 человека и ранили 10 человек29 июня 2024, 05:28 • 7091 просмотр