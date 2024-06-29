В Херсонской области российские обстрелы убили 4 человека и ранили 10 человек
Киев • УНН
4 человека погибли и 10 человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками жилых кварталов в нескольких населенных пунктах Херсонской области.
Захватчики обстреляли жилые кварталы Херсонщины, в результате чего 4 человека погибли, еще 10 человек были ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Шляховое, Одрадокаменка, Новокаиры, Янтарное, Дарьевка, Никольское, Новоалександровка, Белоусово, Крупица, Белозерка, Новоберислав, Львов, Михайловка, Томина Балка, Золотая Балка, Камышаны, Надднепрянское, Антоновка, Садовое, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон
По информации, военные террористической страны попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. Следовательно, в результате вражеской агрессии была повреждена многоэтажка и 22 частных дома. Кроме того, зафиксировано попадание в магазины и газопровод. Дополнительно, в результате ударов повреждены частные машины, а также служебное авто спасателей.
К сожалению, из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 человек получили ранения.
Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области28 июня 2024, 12:58 • 18177 просмотров