В Херсонской области российские обстрелы убили 4 человека и ранили 10 человек

Захватчики обстреляли жилые кварталы Херсонщины, в результате чего 4 человека погибли, еще 10 человек были ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Шляховое, Одрадокаменка, Новокаиры, Янтарное, Дарьевка, Никольское, Новоалександровка, Белоусово, Крупица, Белозерка, Новоберислав, Львов, Михайловка, Томина Балка, Золотая Балка, Камышаны, Надднепрянское, Антоновка, Садовое, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон - проинформировал Александр Прокудин.

По информации, военные террористической страны попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. Следовательно, в результате вражеской агрессии была повреждена многоэтажка и 22 частных дома. Кроме того, зафиксировано попадание в магазины и газопровод. Дополнительно, в результате ударов повреждены частные машины, а также служебное авто спасателей.

К сожалению, из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 человек получили ранения.

Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области