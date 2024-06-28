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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области

Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 12:58  •  8580 просмотра

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50-летний мужчина погиб в результате удара российского беспилотника-камикадзе по поселку Одрадокаменка Херсонской области.

В Херсонской области российской войска утром атаковали беспилотником-камикадзе Одрадокаменку, погиб местный житель, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского удара по Одрадокаменке погиб местный житель. Утром оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника", - сообщил Прокудин в Telegram.

В результате попадания дрона-камикадзе, как указано, травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. 

Херсон подвергся вражеской атаке дроном, пострадала женщина28 июня 2024, 12:10 • 15545 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
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