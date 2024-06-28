58-летняя женщина пострадала в результате атаки российского беспилотника на Днепровский район Херсона и получает медицинскую помощь от взрывных травм и острой стрессовой реакции.
58-летняя женщина пострадала сегодня в результате атаки российских войск беспилотником на Днепровский район Херсона, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В обед российская армия ударила с беспилотника по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки пострадала 58-летняя женщина", - говорится в сообщении.
У нее диагностировали взрывную травму и острую реакцию на стресс. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.
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