58-летняя женщина пострадала сегодня в результате атаки российских войск беспилотником на Днепровский район Херсона, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В обед российская армия ударила с беспилотника по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки пострадала 58-летняя женщина", - говорится в сообщении.

У нее диагностировали взрывную травму и острую реакцию на стресс. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.

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