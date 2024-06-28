Погибшую в результате вечернего обстрела Херсонской области обнаружили сегодня утром под завалами разрушенного дома, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 27 июня 2024 года, в 18:00, российские войска совершили обстрел Золотой Балки в Бериславском районе. Один из снарядов попал в частный дом.

"Из-под его завалов утром 28 июня спасатели достали погибшую женщину", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Армия рф ударила дронами-камикадзе по Херсонщине: повреждены "скорая" и легковушка, есть раненый