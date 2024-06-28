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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Херсонщині під завалами знайшли жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу росіян

Київ • УНН

 • 20735 перегляди

Під час вечірнього обстрілу Херсонської області російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.

На Херсонщині під завалами знайшли жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу росіян

Загиблу внаслідок вечірнього обстрілу Херсонської області виявили сьогодні вранці під завалами зруйнованого будинку, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 27 червня 2024 року, о 18:00, російські війська здійснили обстріл Золотої Балки у Бериславському районі. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.

"З-під його завалів вранці 28 червня рятувальники дістали загиблу жінку", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Армія рф вдарила дронами-камікадзе по Херсонщині: пошкоджено "швидку" та легковик, є поранений27.06.24, 15:36 • 15777 переглядiв

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