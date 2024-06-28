На Херсонщині під завалами знайшли жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу росіян
Київ • УНН
Під час вечірнього обстрілу Херсонської області російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.
Загиблу внаслідок вечірнього обстрілу Херсонської області виявили сьогодні вранці під завалами зруйнованого будинку, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
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За даними слідства, 27 червня 2024 року, о 18:00, російські війська здійснили обстріл Золотої Балки у Бериславському районі. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.
"З-під його завалів вранці 28 червня рятувальники дістали загиблу жінку", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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