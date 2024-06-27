Армія рф вдарила дронами-камікадзе по Херсонщині: пошкоджено "швидку" та легковик, є поранений
Київ • УНН
Російські окупанти атакували Нововоронцовку Херсонської області за допомогою безпілотників-камікадзе, пошкодивши карету швидкої допомоги та цивільний автомобіль, водій якого, за повідомленнями, отримав поранення.
російські окупанти продовжують атакувати дронами-камікадзе Нововоронцовку на Херсонщині - пошкоджено "швидку" та легковик, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
За даними ОВА, внаслідок одного з ворожих ударів механічних пошкоджень зазнала карета "швидкої". Медики не постраждали.
Також "прилетіло" по цивільній автівці. За попередньою інформацією, поранено водія транспортного засобу.
Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12.05.24, 08:05 • 27036 переглядiв