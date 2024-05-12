Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина
Київ • УНН
У Херсонській області 1 людина загинула і ще 5, у тому числі 1 дитина, отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів російськими військами кількох населених пунктів за минулу добу.
На Херсонщині внаслідок ворожих атак за минулу добу загинула 1 людина, ще 5 осіб отримали поранення, серед яких є 1 дитина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За минулу добу населені пункти Херсонської області опинилися під обстрілом та авіаударами з боку російських військ. Серед населених пунктів, що постраждали, варто відзначити Антонівку, Тягинку, Садове, Михайлівку, Станіслав, Токарівку, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон.
Окупанти спрямували свої удари на житлові квартали цих населених пунктів, завдавши шкоди приватним будинкам та об'єктам комунальної інфраструктури. Незважаючи на факт витоку газу, який було оперативно перекрито, пожеж та загроз немає.
На жаль, у результаті цих нападів загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина.
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