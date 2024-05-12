Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  109951 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  171399 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  182416 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  184776 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156835 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150575 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130548 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133143 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122169 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168181 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  224416 просмотра

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

В Херсонской области 1 человек погиб и еще 5, в том числе 1 ребенок, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов за минувшие сутки.

Общество •   •  10589 просмотра
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

Вражеская армия обстреляла село в Днепропетровской области, жертв и разрушений нет.

Общество •   •  11783 просмотра
рф обстреляла село на Днепропетровщине, жертв нет

За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.

Война •   •  11943 просмотра
За сутки погибло 1260 военнослужащих рф

Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет

Вчера враг дважды обстрелял из артиллерии Николаевскую область, в частности, акваторию и город Очаков, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  14410 просмотра
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет

Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане

Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений, прокатившихся по нескольким провинциям Афганистана, разрушив тысячи домов и усложнив проведение спасательных операций.

Общество •   •  14061 просмотра
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане

В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет

На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в рф падение беспилотника вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.

Война •   •  15110 просмотра
В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет

Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

российский узник-солдат Андрей Курбасов изнасиловал и убил 17-летнюю девушку во временно оккупированном Луганске. Это подчеркивает террор и безнаказанность, с которыми сталкивается гражданское население в условиях российской оккупации.

Война •   •  16086 просмотра
Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей. Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник - 8 марта.

УНН Lite •   •  15278 просмотра
День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

Чернигов: мужчина стрелял в собаку из травматического пистолета, ему грозит до трех лет заключения

В Чернигове задержали 50-летнего мужчину, который выстрелил в собаку из травматического пистолета на автостоянке.

Общество •   •  16383 просмотра
Чернигов: мужчина стрелял в собаку из травматического пистолета, ему грозит до трех лет заключения

В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

Сегодня литовцы будут голосовать на президентских выборах, где действующий президент Гитанас Науседа имеет все шансы на победу благодаря своей поддержке Украины и сосредоточению на вопросах безопасности.

политика •   •  39511 просмотра
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа