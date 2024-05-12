Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок

На Херсонщине в результате вражеских атак за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 5 человек получили ранения, среди которых есть 1 ребенок. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки населенные пункты Херсонской области оказались под обстрелом и авиаударами со стороны российских войск. Среди населенных пунктов, пострадавших стоит отметить Антоновку, Тягинку, Садовое, Михайловку, Станислав, Токаревку, Львовское, Инженерное, Приднепровское и город Херсон.

Оккупанты направили свои удары на жилые кварталы этих населенных пунктов, нанеся ущерб частным домам и объектам коммунальной инфраструктуры. Несмотря на факт утечки газа, который был оперативно перекрыт, пожаров и угроз нет.

К сожалению, в результате этих нападений погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок.

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