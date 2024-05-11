Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на мине, его оперируют
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ
Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине
Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА
Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий
Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники
Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский
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На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на мине, его оперируют
11-летний мальчик госпитализирован с осколочными ранениями после подрыва на российской мине в Музыковке Херсонской области.
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны
108-я бригада ТРО успешно испытала шесть модификаций многофункциональных наземных дронов "Махно" для минирования, разминирования, логистики, эвакуации и штурмовых целей, разработанных самими бойцами с частичным внешним финансированием.
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ
В украинском городе Кривой Рог прогремели взрывы. Ранее в Воздушных силах предупредили о движении ракеты в направлении города.
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов
По словам председателя Харьковской областной военной администрации, все дети были эвакуированы из северных населенных пунктов, таких как Стрелечья, Польное и Борисовка Харьковской области, в то время как 28 гражданских лиц отказались от эвакуации из этих районов.
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ
По сообщениям местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги, поскольку Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.
Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине
Три человека получили ранения и поврежден 21 дом в белгородской области, россия, после того, как прошлой ночью там, вероятно, упала российская ракета.
Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА
Несмотря на активные боевые действия на севере Харьковской области, пока нет оснований для объявления эвакуации из Харькова, поскольку ситуация находится под полным контролем.
Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий
Сергей Савелий, известный спортивный журналист и комментатор, который комментировал первый матч в истории Чемпионата Украины по футболу, ушел из жизни в возрасте 68 лет.
Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности увеличения помощи ЕС Украине, включая поставки большего количества оборудования, и предупредил, что если россия зайдет слишком далеко, европейцы должны быть готовы действовать.
Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский
Президент Зеленский отметил важность своевременного предоставления Украине реального оружия, а не только объявленных пакетов помощи, для противодействия российскому террору и защиты украинских городов и жизней.