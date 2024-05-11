Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия

В результате ночного удара российской авиации по частному дому в Тягинцах Херсонской области погиб мужчина и была ранена женщина, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Ночью враг атаковал из авиации мирные населенные пункты. Один из КАБов попал в частный дом в Тягинке, что в Бериславском районе. К сожалению, на месте удара погиб человек. Также в результате "прилета" пострадала женщина - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, пострадавшей медики оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

По данным Херсонской областной прокуратуры, авиаудар армия рф нанесла 10 мая около 23:00 по центру Тягинской громады. И что ранения получила 61-летняя женщина, а погибший - 26-летний местный житель. Утром тело деблокировали из-под завалов.

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