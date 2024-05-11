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Російський авіаудар убив чоловіка та поранив жінку на Херсонщині: показали наслідки

Російський авіаудар убив чоловіка та поранив жінку на Херсонщині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 23067 перегляди

Внаслідок удару російського КАБ по приватному будинку в Тягинцях Бериславського району Херсонської області загинув чоловік і була поранена жінка.

Внаслідок нічного удару російської авіації по приватному будинку в Тягинцях Херсонської області загинув чоловік і була поранена жінка, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Уночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один з КАБів поцілив у приватний будинок в Тягинці, що у Бериславському районі. На жаль, на місці удару загинув чоловік. Також внаслідок "прильоту" постраждала жінка

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, постраждалій медики надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

За даними Херсонської обласної прокуратури, авіаудар армія рф завдала 10 травня близько 23:00 по центру Тягинської громади. І що поранення отримання 61-річна жінка, а загиблий - 26-річний місцевий житель. Вранці тіло деблокували з-під завалів. 

Херсонська область під обстрілами: внаслідок нападів окупантів 4 людини дістали поранення11.05.24, 08:43 • 24819 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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