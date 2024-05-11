Херсонська область під обстрілами: внаслідок нападів окупантів 4 людини дістали поранення
Київ • УНН
4 людини отримали поранення, пошкоджено 3 приватних будинки, адміністративну будівлю та приватні автомобілі внаслідок ворожих обстрілів у багатьох населених пунктах Херсонської області.
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів 4 людини дістали порання. Крім того, було пошкоджено 3 приватні будинки, адміністративну будівлю та приватні машини. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Протягом минулої доби численні населені пункти Херсонської області опинилися під ворожим вогнем та авіаударами. Серед них були Токарівка, Садове, Антонівка, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Тягинка та Архангельське. На додачу до цього, були спрямовані керовані авіабомби по місту Херсону.
У результаті цих нападів були нанесені значні матеріальні.
Окупанти атакували житлові квартали населених пунктів області, що призвело до пошкодження трьох приватних будинків та адміністративної будівлі. Також було зафіксовано влучання у складське приміщення та пошкодження приватних автомобілів.
На жаль, через агресію терористичної країни 4 людини дістали поранення.
Окупанти продовжують атакувати Херсонщину, поранені мирні жителі10.05.24, 17:56 • 22464 перегляди